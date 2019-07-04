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Доступность здравоохранения позволяет горожанам жить на несколько лет дольше селян. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании международного конгресса Urban Health.

Зампред правительства привела данные за 2018 год, согласно которым продолжительность жизни горожан почти на два года больше.

Распространённость заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности. Однако достаточно высокий уровень доступности здравоохранения способствует тому, что продолжительность жизни городского населения страны почти на два года больше, чем в сельской местности, - отметила Голикова.

Она уточнила, что продолжительность жизни городского населения в среднем составляет 73,3 года, а сельского – 71,7 лет.

Конгресс проходит в столице в рамках Московского урбанистического форума, на котором эксперты обсуждают различные темы, в том числе касающиеся устойчивого развития городов, повышения качества жизни людей.

Впервые в рамках форума проводится конгресс Urban Health, который посвящён интеграции принципов здоровья во все сферы городского развития.

Ранее News.ru сообщал, что ученые нашли способ продлить жизнь с помощью переливания крови. К такому выводу специалисты пришли после проведения эксперимента на мышах. Во время исследования пожилым грызунам переливали кровь молодых сородичей.