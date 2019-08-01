https://static.news.ru/photo/636543b2-b4f1-11e9-9848-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Власти Глазовского района Удмуртии предупредили об опасности походов в лес из-за медведя, который в последнее время начал выходить на дорогу, а также разорять улья.

По данным пресс-службы мэрии района, хищник был замечен возле деревни Пышкец и села Люм.

В связи с возникшей ситуацией мэрия Глазовского района не рекомендует посещение лесных массивов расположенных в МО «Верхнебогатырское», — говорится в сообщении .

Помимо этого, на сайте мэрии опубликовали памятку о том, как следует поступать при встрече с этим животным. В первую очередь необходимо успокоиться и как можно скорее уйти с медвежьей тропы.

Если хищник решил пойти за человеком, нужно начать говорить с ним уверенным тоном, но не в коем случае не кричать и не бросать в него предметы.

В случае если медведь прижимает голову к земле, прижал уши и широко расставил конечности, то, скорее всего, хочет напасть. Тогда остановитесь, крикните на него, смотрите прямо в глаза, поднимите руки, встаньте на бревно, сделайте вид, что вы больше его, топните ногой, пригрозите палкой, если есть ружьё, стреляйте в воздух, но не в медведя, — говорится в памятке.

Если же нападение всё-таки произошло, необходимо упасть на землю животом вниз и прикрыть голову и шею руками, так как эти животные чаще всего пытаются добраться до лица. При попытке медведя перевернуть человека на спину нужно продолжать кататься по земле, чтобы снова оказаться лицом к ней.

Также не рекомендуется бороться с хищником и кричать. Вставать можно только после его ухода.

Ранее News.ru писал, что путешественник в Канаде подвергся нападению медведя гризли и сумел отбиться от него при помощи ножа. Инцидент произошёл в провинции Британская Колумбия в 180 км от города Пауэл-Ривер.