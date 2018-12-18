Жителей столичного региона ожидает «морозный рекорд»

https://news.ru/storage/news/442ee6cf6924353126de3336e3d262ac/9fee3d24-a082-467f-9058-0a1b014f86ed_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Ночь на среду, 19 декабря, может оказаться самой холодной в Московском регионе с начала зимы. Синоптики ожидают, что температура воздуха опустится ниже минус 20 градусов Цельсия.

Днём в Москве будет до 12 градусов мороза, а ночью похолодает до минус 13–15.

В Московской области, согласно данным Гидрометцентра России, температура будет колебаться от минус 8 до минус 13 градусов. Ночью же она может опуститься до 23 градусов мороза, что станет рекордным показателем с начала зимнего сезона.

Ранее самой холодной синоптики назвали ночь на 17 декабря, когда в некоторых районах Подмосковья столбики термометров опустились до минус 21–22 градусов, сообщают «Известия».

Ранее News.ru писал о том, что к столичному региону со стороны Скандинавии приближается антициклон, который принесёт повышение атмосферного давления и заметное похолодание. Синоптики отмечали, что температура воздуха вплотную приблизится к январским показателям.