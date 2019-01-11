USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent61.12 $ Bitcoin3,644.37 $
МОСКВА-10°C08:41
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Жителей Москвы предупредили о 12-градусном морозе

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Московском регионе 11 января ожидается 12-градусный мороз и гололедица. Местами пройдёт небольшой снег.

В Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 12 января в Москве похолодает до минус 14 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что погода поменяется после новогодних каникул. В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю. 


#москва #погода
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
общество 08:25, 9 января 2019
Москвичей предупредили об усилении морозов 9 января
общество 17:01, 8 января 2019
Синоптики обещают аномальное потепление в выходные
Лента новостей
культура 08:38
Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix
в мире 08:36
Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США
в мире 08:31
Актриса Верна Блум умерла в США
спорт 08:30
«Зенит» остался без левого защитника
спорт 08:19
ЦСКА обойдётся зимой без покупок
Другие новости
общество 08:16
В зоопарк Москвы отправили нераспроданные ёлки
общество 05:55
ФСБ крышевала хакерскую группировку «Шалтай-Болтай»
общество 04:24
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России
общество 03:29
Чайка потребовал в разы поднять зарплату прокурорам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top