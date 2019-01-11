Жителей Москвы предупредили о 12-градусном морозе

В Московском регионе 11 января ожидается 12-градусный мороз и гололедица. Местами пройдёт небольшой снег.
В Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.
По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
В ночь на 12 января в Москве похолодает до минус 14 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что погода поменяется после новогодних каникул. В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю.