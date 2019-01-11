Жителей Москвы предупредили о 12-градусном морозе

https://news.ru/storage/news/ef44b5290fc80eb28907a3d6a59122b1/1f7483aa-023f-4943-82bb-9f2a72a34752_850.jpg Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Московском регионе 11 января ожидается 12-градусный мороз и гололедица. Местами пройдёт небольшой снег.

В Подмосковье столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

По данным Гидрометцентра, будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 12 января в Москве похолодает до минус 14 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что погода поменяется после новогодних каникул. В ближайшие выходные, 12 и 13 января, в Москве ожидается переменная облачность, а столбики термометров будут стремиться к нулю.