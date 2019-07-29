https://static.news.ru/photo/8ee0a1f8-b1f9-11e9-be2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robin Loznak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты не рекомендуют жителям столицы подкармливать живущих в городе бобров, так как у них могут возникнуть проблемы с пищеварением.

В пресс-службе ГПБУ «Мосприрода» объяснили, что эти дикие животные способны самостоятельно добывать себе пищу. Их рацион включает древесно-кустарниковую растительность из мягких лиственных пород, а также прибрежно-водные растения.

Среднестатистические городские жители не способны обеспечивать животных естественной для них пищей и пытаются подкармливать их яблоками, морковью и другими овощами и фруктами, — рассказал представитель учреждения.

По его словам, из-за этого бобры могут начать утрачивать инстинкт самостоятельной добычи пищи.

Он добавил, что на территории Москвы живёт несколько десятков животных этого вида. Их можно увидеть в парках «Москворецкий», «Долина реки Сетунь», а также в Покровском-Стрешнёво, лесопарках Северо-Восточного административного округа, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что сотрудники столичного департамента природопользования сообщили о возвращении бобров в город. По их словам, речные грызуны оценили улучшение экологии.