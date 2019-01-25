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Жителей Кузбасса пригласили в комиссию по питанию в школах

Anton Belitsky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Власти Кемеровской области продолжают массовые проверки учебных заведений. Областной департамент образования и науки составил график обследования всех школ и детсадов региона. Жителей региона также просят помочь с контролем школьного питания. Сообщить о трудностях с организацией питания можно теперь по горячей линии. Звонки принимаются по будням с 8:30 до 17:30.

«Обращения будут зафиксированы, а каждый случай будет рассматриваться отдельно», — говорится в заявлении пресс-службы администрации Кемеровской области.

В областной администрации отметили, что в проверяющую комиссию входят сотрудники областного департамента, местных отделов образования, депутаты, общественники и ОНФ. К участию также приглашаются представители родительских комитетов и неравнодушные жители региона, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, голодных школьников, падающих в обморок от недостатка питания в Кемеровской области, не нашли. Сообщения детского омбудсмена Дмитрия Кислицына проверила специальная комиссия, в которую вошли депутаты, чиновники и общественники. Расследование ситуации показало, что почти 90% школьников получают питание в учебных заведениях, а остальные приносят домашние обеды.


#питание #школа #Кузбасс
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