Жителей Иркутска посадили за контрафактный «Боярышник»

https://news.ru/storage/news/b56e602caeb5724b4ddb8cbd91b74772/63c972f4-70e5-461a-b43d-7bf6bb3fd452_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Свердловский районный суд Иркутска приговорил двух местных жителей к лишению свободы за изготовление и продажу контрафактной спиртосодержащей жидкости, в том числе «Боярышника».

По данным областной прокуратуры, первый фигурант получил три года колонии строгого режима, а второй — два года колонии общего режима.

Зимой 2016 года в Иркутской области произошло массовое отравление «Боярышником». Из-за спиртосодержащей жидкости пострадали более 120 человек, 76 из которых погибли. Подозреваемыми в производстве и распространении фальсифицированного концентрата для принятия ванн, который пострадавшие употребляли в качестве алкоголя, стали свыше 20 человек.

Ранее News.ru писал, что обвинительное заключение фигурантам дела о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутской области было оглашено в рамках судебного заседания. Среди обвиняемых семь человек: Заур Абилов, Сеймур Алиев, Анар Бабаев, Светлана Красноярова, Юлия Мелентьева, Рахман Мехдиев и Сулейман Рустамов.