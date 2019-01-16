Жителей Азербайджана удивил ягнёнок с шестью ногами

Необычный ягнёнок с шестью ногами появился на свет в Азербайджане. Инцидент произошёл в селе Тирджан Исмаиллинского района.
По некоторым данным, овца, родившая малыша-многоножку, принадлежит фермеру Азиму Хасратову.
По его словам, он впервые увидел такое необычное животное, передаёт Oxu.Az.
Ранее News.ru писал, что трёхногая кошка родила кота-«паука». На кадрах видео похождений животного можно увидеть, что генетические особенности сохранили охотничий инстинкт у четвероногого — Эрис всё время пытается поймать игрушку, напоминающую птицу.