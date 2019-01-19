ФСБ выдворила из Самары в Ташкент сторонника боевиков

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Россия экстрадировала в Ташкент 32-летнего гражданина Узбекистана Ойбека Абдуллаева, которого ранее задержала ФСБ, когда он намеревался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенным в террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Из самарского аэропорта Курумоч под надзором сотрудников российских спецслужб Абдуллаев был отправлен на родину, где будет «рассмотрен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности», сообщает «Радио Озодлик».

Ойбек Абдуллаев был задержан в Самаре в декабре 2018 года по подозрению в поддержке террористических группировок. В ходе проверки было установлено, что он находился на территории Самарской области незаконно.

На видеоролике, обнародованном самарским изданием 63.ru, Абдуллаев не стал отрицать предъявленные ему обвинения.

По данным УФСБ по Самарской области, в 2018 году с территории региона были выдворены 56 иностранных граждан, «которые незаконно проникли на территорию России, выражали лояльность террористическим организациям, читали запрещенную литературу и призывали поддерживать экстремистов».

«Радио Озодлик» добавляет, что его кореспондентам регулярно поступает информация об экстрадиции из России граждан Узбекистана в связи с подозрениями в экстремизме и терроризме.

Ранее News.ru сообщал, что в декабре 2018 года прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём гражданам Узбекистана и Кыргызстана. Также их вместе с ещё тремя лицами заподозрили в пособничестве терроризму. Согласно обвинению, фигуранты дела хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».