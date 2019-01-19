USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,646.74 $
МОСКВА1°C06:16
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

ФСБ выдворила из Самары в Ташкент сторонника боевиков

Handout/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Россия экстрадировала в Ташкент 32-летнего гражданина Узбекистана Ойбека Абдуллаева, которого ранее задержала ФСБ, когда он намеревался отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенным в террористическим группировкам ИГ и «Аль-Каида». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Из самарского аэропорта Курумоч под надзором сотрудников российских спецслужб Абдуллаев был отправлен на родину, где будет «рассмотрен вопрос о привлечении его к уголовной ответственности», сообщает «Радио Озодлик».

Ойбек Абдуллаев был задержан в Самаре в декабре 2018 года по подозрению в поддержке террористических группировок. В ходе проверки было установлено, что он находился на территории Самарской области незаконно.

На видеоролике, обнародованном самарским изданием 63.ru, Абдуллаев не стал отрицать предъявленные ему обвинения.

По данным УФСБ по Самарской области, в 2018 году с территории региона были выдворены 56 иностранных граждан, «которые незаконно проникли на территорию России, выражали лояльность террористическим организациям, читали запрещенную литературу и призывали поддерживать экстремистов».

«Радио Озодлик» добавляет, что его кореспондентам регулярно поступает информация об экстрадиции из России граждан Узбекистана в связи с подозрениями в экстремизме и терроризме.

Ранее News.ru сообщал, что в декабре 2018 года прокуратура Швеции предъявила обвинения в планировании теракта трём гражданам Узбекистана и Кыргызстана. Также их вместе с ещё тремя лицами заподозрили в пособничестве терроризму. Согласно обвинению, фигуранты дела хранили «большое количество химикатов и другое оборудование, при помощи которых намеревались убить или ранить других людей».


#сирия #терроризм #узбекистан
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
в мире 03:45, 19 января 2019
Активизация афганских боевиков напугала Туркменистан
общество 17:10, 18 января 2019
ИГ решает свои проблемы заявлениями о Магнитогорске
в мире 20:44, 29 декабря 2018
Молдавия выдала РФ вербовщика ИГ
Лента новостей
экономика 05:51
Инфляция в России достигнет максимума весной
в мире 05:44
Офис Мюллера опроверг статью про Trump Tower в Москве
оружие 05:04
Пентагон засёк испытания в России системы ПРО «Нудоль»
в мире 04:16
Болгария экстрадировала русского хакера Жукова в США
общество 04:05
Дознаватель из Уфы уволена за распитие алкоголя в отделе МВД
Другие новости
общество 04:05
Дознаватель из Уфы уволена за распитие алкоголя в отделе МВД
общество 02:34
Рабочий отсудил компенсацию у «Уралвагонзавода»
общество 01:23
Мэрия оплатит аренду жилья пострадавшим от взрыва в Шахтах
общество 01:13
Долги населения за газ просят списать в Чувашии
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top