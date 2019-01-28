Житель Приморья устраивал экскурсии в подпольном алкоцехе

https://news.ru/storage/news/267230e6a249ae3564e5cdfc831efeae/5cf81930-f266-40a9-a8ad-4010868c0677_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники полиции приморского села Анисимовка вычислили подпольный алкогольный цех, в котором местный житель проводил экскурсии. Всего на «предприятии» было обнаружено 6,5 тысячи суррогатного спиртного.

По данным регионального управления МВД, производство располагалось на территории частного дома. Там находилось оборудование для перегона алкоголя и укупорки бутылок, этикетки, тара, пробки и упакованная продукция.

Объявления о продаже алкоголя мужчина распространял в социальных сетях.

«Для приезжих граждан он даже организовывал экскурсии, демонстрируя процесс производства, и проводил дегустацию продукции», — говорится в сообщении.

В МВД отметили, что общая стоимость изъятых напитков составляет более 850 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело о незаконном производстве алкогольной продукции. Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

Ранее News.ru писал, что руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Алёшин рассказал, как с помощью приложения на смартфоне можно проверить торговую точку на наличие контрафактного алкоголя. По его словам, при помощи бесплатного приложения для смартфонов «АнтиКонтрафакт Алко» можно убедиться, что у магазина есть действующая лицензия