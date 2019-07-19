https://static.news.ru/photo/9a6a383c-aa4b-11e9-a2e2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: CherryX per Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

Защита жителя Петербурга Павла Зломнова, обвиняемого в хранении оружия, оправдании терроризма и оскорблении власти, подала жалобу на пытки в ФСБ в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил его брат Михаил Зломнов.

Жалоба касается нарушения нормы Европейской конвенции по правам человека, запрещающей пытки. В ней описывается, как силовики почти двое суток избивали жителя Петербурга, а также лишали сна, сообщает портал « П равозащита ».

В Страсбургский суд защита Павла Зломнова решила обратиться после того, как в течение года не смогла добиться заведения уголовного дела на сотрудников спецслужбы.

В январе 2018 года сотрудники ФСБ задержали Павла Зломнова, заподозрив его в том, что он якобы входил в преступную группу, занимающуюся оборотом огнестрельного оружия.

По словам Зломнова, оперативники вскрыли сейф с оружием, на которое имелось разрешение.

Позднее Павла Зломнова обвинили в оправдании терроризма, а также в оскорблении представителя власти. Дело по последней статье в феврале 2019 года было заведено на его братьев и одновременно адвокатов — Михаила и Андрея Зломновых.

Их обвинили в этом по жалобе следователя Даниила Саблина, которого юристы якобы оскорбили во время допроса 22 августа 2018 года, хотя заявление о преступлении он написал в правоохранительные органы только в декабре того же года.

Как писал News.ru, ранее суд в Карачаево-Черкесии отправил за решётку четверых экс-полицейских из отдела по Усть-Джегутинскому району республики. Их признали виновными в избиении до смерти задержанного Мурата Борлакова.