https://static.news.ru/photo/ec8983a6-b393-11e9-ba4b-fa163e074e61_660.jpg Александр Беглов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл пресс-конференцию, один из участников которой попытался спросить о застройке Муринского парка. Политик постоянно перебивал жителя, который предпринял 10 попыток узнать о судьбе района.

Городской глава попросил мужчину представится, назвать фамилию и рассказать о своём роде деятельности во всех подробностях. Он не позволял выступавшему начать говорить о проблеме. Видеозапись произошедшего опубликована в социальной сети « ВКонтакте ».

Ну расскажите, ну что же вы! Это же не просто пресс-конференция Беглова! У нас вопросы-ответы. Я тоже могу задать вопрос. Вот имею я право задать вопрос? — заявил Беглов, когда посетитель в шестой раз попытался перейти непосредственно к теме разговора.

Выступающий отвечал на вопросы Беглова, каждый раз пытаясь начать говорить о Муринском парке, однако у политика появлялось желание продолжить диалог.

В результате житель всё-таки смог сказать о зелёной зоне. Губернатор ответил, что предыдущий выступающий уже поднимал эту тему.

Станислав, спасибо большое. Я вполне серьёзно говорю. Всегда нужно не только слушать вопросы, но и эти задавать вопросы. Я же вам тоже задаю вопросы, советуюсь с вами, правильно? Это нормально и правильно, — заключил градоначальник.

Ранее News.ru писал, что Беглов сообщил о готовящемся проекте по электрообогреву крыш ряда социальных объектов в центре Северной столицы. Политик уверен, что данная мера позволит эффективнее бороться с сосульками на кровлях зданий в зимнее время года.