Житель Обнинска прописал в квартире десятки мигрантов

https://news.ru/storage/news/d29ad4c6617d6131f03cf55a083bd6fd/be1be80c-01bc-4ec3-904b-2da2acd18c4e_850.jpg АГН «Москва»

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Обнинску расследует уголовное дело по факту фиктивной постановки на учёт иностранных граждан. Согласно данным полиции, ранее судимый местный житель по месту своего проживания прописал 24 гражданина ближнего зарубежья.

В ходе предварительного расследования было установлено, что иностранцы в квартире не проживали. На момент регистрации мужчина не собирался предоставлять им жилое помещение, а они не планировали жить по данному адресу.

Было возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — лишение свободы сроком до трёх лет.

Кроме того, в 2014 и 2017 годах подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, передаёт REGNUM.

Ранее News.ru писал, что два кораблекрушения, произошедших в Средиземном море, стали причиной гибели или пропажи без вести около 170 мигрантов. Об этом сообщили Управление верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН и ВМС Италии.