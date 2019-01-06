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Жительница Тулы попросила врачей снять с ребёнка порчу

pixabay.com

общество [ версия для печати ]

Жительница Тулы вызвала к своему пятимесячному ребёнку единственный в городе детский реанимационный автомобиль и попросила медиков снять с малыша порчу.

По словам матери, младенец слишком мало спит и часто плачет. Причину такого поведения она объяснила действием сверхъестественных сил. Отец ребёнка и бабушка с дедушкой поддержали женщину.

Прибывшие по вызову врачи никаких отклонений у мальчика не обнаружили, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее News.ru сообщил о том, что в Москве врачам скорой пришлось оказывать помощь посетителю мавзолея. Фото того, как медработники заходят в здание, быстро разошлись по Сети. Часть пользователей в шутку предположили, что их вызвали самому Ленину.


#здоровье #порча #тульскаяобласть
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