Жительница Тулы попросила врачей снять с ребёнка порчу

Жительница Тулы вызвала к своему пятимесячному ребёнку единственный в городе детский реанимационный автомобиль и попросила медиков снять с малыша порчу.
По словам матери, младенец слишком мало спит и часто плачет. Причину такого поведения она объяснила действием сверхъестественных сил. Отец ребёнка и бабушка с дедушкой поддержали женщину.
Прибывшие по вызову врачи никаких отклонений у мальчика не обнаружили, передаёт Telegram-канал Mash.
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