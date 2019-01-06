Жительница Тулы попросила врачей снять с ребёнка порчу

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Жительница Тулы вызвала к своему пятимесячному ребёнку единственный в городе детский реанимационный автомобиль и попросила медиков снять с малыша порчу.

По словам матери, младенец слишком мало спит и часто плачет. Причину такого поведения она объяснила действием сверхъестественных сил. Отец ребёнка и бабушка с дедушкой поддержали женщину.

Прибывшие по вызову врачи никаких отклонений у мальчика не обнаружили, передаёт Telegram-канал Mash.

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