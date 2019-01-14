Жительница дома в Шахтах пришла на работу после взрыва

https://news.ru/storage/news/d9a820ecf298804b1daef07dd99098e8/00199122-11d7-4105-afff-bbac85523877_850.jpg Сергей Пивоваров/РИА Новости

Жительница дома в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа, пришла на работу в школу, несмотря на чрезвычайное происшествие.

По словам директора учебного заведения Елены Дудкиной, у них обучаются шестеро детей и работают педагоги, которые живут в пострадавшем здании.

«Одну учительницу, ей больше 70 лет, я отпустила домой. Она проживает в том доме, она старой закалки и несмотря на ЧП пришла на работу. Но в их подъезде начали эвакуацию, и я её отпустила домой», — рассказала она.

Директор отметила, что школе удалось дозвониться до всех учителей. Сейчас они эвакуированы и находятся в шоковом состоянии, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что происшествия в Магнитогорске и городе Шахты связаны между собой и относятся к феномену парных случаев. Такого мнения придерживается бывший следователь Владимир Матюшенко из Екатеринбурга. По его словам, с данным феноменом нередко сталкиваются службы, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием катастроф — спасатели, медики, полиция.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся выемки документов.