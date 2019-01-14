USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,294 $   Brent59.28 $ Bitcoin3,559.17 $
МОСКВА-2°C13:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Жительница дома в Шахтах пришла на работу после взрыва

Сергей Пивоваров/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Жительница дома в городе Шахты, где произошёл взрыв бытового газа, пришла на работу в школу, несмотря на чрезвычайное происшествие.

По словам директора учебного заведения Елены Дудкиной, у них обучаются шестеро детей и работают педагоги, которые живут в пострадавшем здании.

«Одну учительницу, ей больше 70 лет, я отпустила домой. Она проживает в том доме, она старой закалки и несмотря на ЧП пришла на работу. Но в их подъезде начали эвакуацию, и я её отпустила домой», — рассказала она.

Директор отметила, что школе удалось дозвониться до всех учителей. Сейчас они эвакуированы и находятся в шоковом состоянии, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что происшествия в Магнитогорске и городе Шахты связаны между собой и относятся к феномену парных случаев. Такого мнения придерживается бывший следователь Владимир Матюшенко из Екатеринбурга. По его словам, с данным феноменом нередко сталкиваются службы, занимающиеся ликвидацией последствий и расследованием катастроф — спасатели, медики, полиция.

Взрыв газа в жилом доме по улице Хабарова в Шахтах прогремел утром 14 января. Разрушены четыре квартиры на восьмом и девятом этажах. Один человек погиб и ещё пятеро пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В газоснабжающей и управляющей компаниях проводятся выемки документов.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #школа #обрушение #шахты #учителя
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
происшествия 11:40, 14 января 2019
Обыски начались в газовой компании после взрыва в Шахтах
происшествия 10:28, 14 января 2019
Газовое техобслуживание дома в Шахтах проводили весной
происшествия 09:56, 14 января 2019
Жительница дома в Шахтах до взрыва почувствовала утечку газа
Лента новостей
экономика 13:02
Саудовская Аравия: РФ слишком медленно снижает добычу нефти
общество 13:00
Московские дорожные знаки станут мельче
происшествия 12:59
Спасатели назвали число спасённых жителей дома в Шахтах
в мире 12:59
Первый в истории суд над участницей ИГ начался в Норвегии
в мире 12:57
Белоруссия и США хотят развить сотрудничество
Другие новости
общество 13:00
Московские дорожные знаки станут мельче
общество 12:54
Спасатели рассказали о толщине льда на столичных водоёмах
общество 12:49
Суд попросили продлить арест украинцам без посторонних
общество 12:48
Минсельхоз хочет доработать антитабачную концепцию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top