Житель Белгорода поймал выпавшего из окна ребёнка

https://news.ru/storage/news/4041842edd11238b2ea3819a6e0c38b0/fba6d000-82c5-4d26-9146-9e442bb10e45_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Житель Белгорода Сергей Кендюхов спас жизнь маленькому мальчику, поймав его после падения из окна на пятом этаже. Ребёнок не пострадал, отделавшись лёгким испугом.

Инцидент произошёл вечером 11 января. Кендюхов прогуливался вместе с семьёй, когда услышал детский крик, раздававшийся откуда-то сверху. Супруга белгородца увидела ребёнка, который стоял в распахнутом окне пятого этажа, звал маму и плакал.

Кендюхов поспешил к дому, на бегу разговаривая с мальчиком и пытаясь его успокоить. Когда тот сорвался с металлического подоконника, белгородец поймал его на лету и упал вместе с ним в сугроб, чтобы смягчить падение.

Очевидцы происшествия помогли согреть ребёнка и вызвали скорую. Прибывшие медики установили, что жизни мальчика ничто не угрожает.

В главке МЧС по Белгородской области сообщили, что за свой поступок Кендюхов будет представлен к награде.

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