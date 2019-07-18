https://static.news.ru/photo/579b222c-a96b-11e9-9f9c-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил принять «реальные меры», которые должны повысить демографию в стране.
По его мнению, необходимо ввести в поездах специальные вагоны для одиноких людей. Это должно помочь людям без спутника в поиске своей второй половинки, написал он в своём Twitter.
Также следует платить женщинам за отказ от абортов, уверен политик.
Девушка родит ребёнка — а дальше, если она не хочет быть матерью, государство заберёт малыша, — подчеркнул он.
Нужны реальные шаги для поддержки демографии: 1) Создать вагоны для одиноких пассажиров в поездах. Это даст им новые возможности для поиска спутника 2) Платить деньги за отказ от абортов. Девушка родит ребёнка — а дальше, если она не хочет быть матерью, государство заберёт малыша
Ранее News.ru писал, что Жириновский предложил отказаться от публикации деклараций депутатов. По мнению лидера ЛДПР, действующее законодательство заставляет их выводить средства за границу или же «прятать» в России под чужими именами.