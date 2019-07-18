Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил принять «реальные меры», которые должны повысить демографию в стране.

По его мнению, необходимо ввести в поездах специальные вагоны для одиноких людей. Это должно помочь людям без спутника в поиске своей второй половинки, написал он в своём Twitter.

Также следует платить женщинам за отказ от абортов, уверен политик.

Девушка родит ребёнка — а дальше, если она не хочет быть матерью, государство заберёт малыша, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что Жириновский предложил отказаться от публикации деклараций депутатов. По мнению лидера ЛДПР, действующее законодательство заставляет их выводить средства за границу или же «прятать» в России под чужими именами.

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