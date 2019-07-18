https://static.news.ru/photo/579b222c-a96b-11e9-9f9c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил принять «реальные меры», которые должны повысить демографию в стране.

По его мнению, необходимо ввести в поездах специальные вагоны для одиноких людей. Это должно помочь людям без спутника в поиске своей второй половинки, написал он в своём Twitter .

Также следует платить женщинам за отказ от абортов, уверен политик.

Девушка родит ребёнка — а дальше, если она не хочет быть матерью, государство заберёт малыша, — подчеркнул он.

Нужны реальные шаги для поддержки демографии:

1) Создать вагоны для одиноких пассажиров в поездах. Это даст им новые возможности для поиска спутника

2) Платить деньги за отказ от абортов. Девушка родит ребёнка — а дальше, если она не хочет быть матерью, государство заберёт малыша — Владимир Жириновский (@Zhirinovskiy) 18 июля 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Жириновский предложил отказаться от публикации деклараций депутатов. По мнению лидера ЛДПР, действующее законодательство заставляет их выводить средства за границу или же «прятать» в России под чужими именами.