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Жириновский предложил выбирать президента РФ весной

Владимир Жириновский Сергей Булкин/News.ru

Владимир Жириновский

общество [ версия для печати ]

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с идеей переноса единого дня голосования с осени на весну. Выборы всех уровней, в том числе и президентские, он предлагает проводить в апреле.

По мнению парламентария, единым днём голосования должен стать последний понедельник апреля. Жириновский добавил, что на воскресный день в конце апреля выборы назначать не стоит, поскольку они могут совпасть с Пасхой.

Своё предложение лидер ЛДПР высказал на пленарном заседании Госдумы. При этом отметил, что глав регионов лучше не выбирать, а назначать, установив для партий определенные квоты, передает РИА Новости.      

В настоящее время в качестве единого дня голосования в РФ установлено второе воскресенье сентября.

Ранее News.ru сообщал о предложении лидера ЛДПР переименовать должность главы государства. Он заявил, что слово «президент» является «чужим» для русских людей, и предложил называть российского лидера «начальником», «правителем» или же «председателем».


#россия #выборы #ВладимирЖириновский
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