https://static.news.ru/photo/88d67388-9281-11e9-a31b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andreas Franke/picture alliance/Global Look Press

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что власти должны материально поддерживать женщин, отказывающихся от искусственного прерывания беременности.

По мнению парламентария, следует ввести пособие, которое будет выплачиваться женщине после рождения ребёнка и передачи его государству.

Жириновский назвал упущением то, что власти недостаточно поддерживают матерей-одиночек.

Там, где многодетная семья, мы платим пособия. Но резкий рывок можно сделать, дав эти же деньги и матери-одиночке. Мы ей почти ничего не платим, жалкое пособие, — цитирует лидера ЛДПР АГН « Москва ».

Ранее Жириновский заявил, что рождение ребёнка является подвигом, к совершению которого готовы не все женщины. Как писал News.ru, парламентарий подчёркивал, что женщины имеют равные права с мужчинами и поэтому вольны отказываться от деторождения в пользу карьеры или по иным причинам.