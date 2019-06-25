https://static.news.ru/photo/f18b7cc4-9737-11e9-b8d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить все экзамены в школах и проводить уроки на свежем воздухе.

Отменить все экзамены в школах во всех классах, отменить все домашние работы. Такие школы в мире уже есть. И успеваемость там выше, — цитирует его АГН «Москва».

Глава партии также предложил проводить уроки истории в исторических музеях, биологии — в зоологических, а остальные — на улице, аргументируя это тем, что «детям надо жизнь показать, а не голую доску».

Как писал News.ru, Жириновский раздал людям на Красной площади в Москве несколько тысяч рублей. Видеозапись аттракциона политической щедрости, сделанная одним из очевидцев, попала в Интернет и вызвала неоднозначную реакцию. Партии пришлось объясняться. Произошедшее они назвали адресной материальной помощью нуждающимся.