Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Ленинградский рынок столицы и нашёл там арбузы с нитратами. Он предложил чиновникам съесть их самостоятельно.
По его словам, в продаже находится большое количество опасных фруктов.
Половину товаров нужно отвезти на полигон для химического оружия и заодно в кабинет ответственных чиновников, — написал он в своём Telegram-
канале.
Ранее News.ru писал, что Жириновский нашёл причину лесных пожаров в Сибири. По его словам, масштабное бедствие явилось результатом большого сокращения штата лесной охраны.