Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский посетил Ленинградский рынок столицы и нашёл там арбузы с нитратами. Он предложил чиновникам съесть их самостоятельно.

По его словам, в продаже находится большое количество опасных фруктов.

Половину товаров нужно отвезти на полигон для химического оружия и заодно в кабинет ответственных чиновников, — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее News.ru писал, что Жириновский нашёл причину лесных пожаров в Сибири. По его словам, масштабное бедствие явилось результатом большого сокращения штата лесной охраны.

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