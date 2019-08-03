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Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович заявил, что к нему не поступали обращения в связи с задержанием на несогласованной акции в столице несовершеннолетних.

Он отметил, что в настоящее время находится на Трубной площади и внимательно наблюдает за происходящим. Есть горячая линия, по которой могут сообщить о задержании несовершеннолетних, но я пока не получал...