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Жильцов обрушившегося дома вновь пустят за вещами

vk.com/mchsgov

общество [ версия для печати ]

Ненадолго пройти в свои квартиры смогут жильцы 5, 6 и 8-го подъездов дома в Магнитогорске, в котором произошло частичное обрушение. 3 января им выделят два окна по 30 минут.

Это будут промежутки 12:00−12:30 и 16:00−16:30, передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы губернатора Челябинской области. Люди смогут забрать необходимые вещи и документы из дома.

2 января жители многоэтажки также могли зайти в дом на короткое время.

Ранее такое мероприятие планировалось 1 января, сообщал News.ru. Однако на тот момент была зафиксирована возможность обрушения конструкций.


#дом #магнитогорск #обрушение
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