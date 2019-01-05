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Семьям жертв взрыва в Магнитогорске выплатят 65 млн

Ilya Moskovets/Xinhua/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о выплатах пособий семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. Он отметил, что на эти цели предусмотрено около 65 млн рублей. 

Средства будут выделены из Резервного фонда, заявил глава кабмина в Twitter.

Ранее News.ru писал, что один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава РФ и СНГ «Новотранс» выделит 5 млн рублей на покупку недвижимости пострадавшим при обрушении части жилого дома в Магнитогорске. Деньги будут предоставлены двум лишившимся крова и имущества семьям в кратчайшие сроки.


#жертвы #медведев #ПОСТРАДАВШИЕ #магнитогорск #ВЫПЛАТЫ
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