Семьям жертв взрыва в Магнитогорске выплатят 65 млн

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что подписал распоряжение о выплатах пособий семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. Он отметил, что на эти цели предусмотрено около 65 млн рублей.

Средства будут выделены из Резервного фонда, заявил глава кабмина в Twitter.

Подписано распоряжение о выплатах и пособиях семьям погибших и пострадавшим в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске. На эти цели из резервного фонда правительства будет выделено около 65 млн рублей — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 5 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что один из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава РФ и СНГ «Новотранс» выделит 5 млн рублей на покупку недвижимости пострадавшим при обрушении части жилого дома в Магнитогорске. Деньги будут предоставлены двум лишившимся крова и имущества семьям в кратчайшие сроки.