Жертвами новогодних пожаров в России стали сотни человек

https://news.ru/storage/news/9c239fa646bbb05758216ec07315ff10/b775bd53-a056-4e46-bb31-1d3f4eb21177_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Около пяти с половиной тысяч пожаров произошло в России в период новогодних праздников. В них погибли 348 человек. Об этом заявил главный госинспектор РФ по пожарному надзору Ринат Еникеев.

Он отметил, что среди жертв пожаров увеличивается доля детей. Рост гибели несовершеннолетних зафиксирован в 24 субъектах, а в целом по стране с 21 ноября 2018 по 9 января 2019 года он составил 31,5%. Погибли 100 детей, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 76.

Главный госинспектор заявил, что в целях обеспечения пожарной безопасности в зимнее время взяты на учёт свыше миллиона мест проживания многодетных семей и более 200 тысяч домов с низкой пожарной устойчивостью.

Сотрудники МЧС установили 37 тысяч автономных пожарных извещателей и распространили свыше 1,8 млн агитационных материалов. Кроме того, были проверены более четырёх тысяч продавцов пиротехники. В результате выявлено около 400 нарушений, 16 юрлиц и 68 должностных лиц привлечены к административной ответственности, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал о гибели многодетной семьи во время пожара в Кузбассе. Жертвами возгорания, вызванного, предположительно, коротким замыканием, стали трое взрослых и трое детей в возрасте от 4 месяцев до 10 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.