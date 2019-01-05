Жертв взрыва дома вспомнят на Сахалине

https://news.ru/storage/news/825ac16c41bad1685cc677fbc5f71b45/5ab885d1-cd45-4a00-bb62-ea7622657d24_850.jpg Ilya Moskovets/Xinhua/Global Look Press

Заупокойное богослужение по погибшим при взрыве бытового газа в Магнитогорске состоится в главном храме Сахалина.

По данным пресс-службы островной епархии, оно пройдёт в кафедральном соборе Рождества Христова на площади Победы.

Все, кто желает принять участие, могут прийти в храм к 12:30 по местному времени.

Как писал News.ru, челябинское издание «Русская пресса» заявило, что утечку бытового газа из-за присадок, применяемых в последние годы его поставщиками, невозможно не почувствовать. Запах в случае ЧП будет чувствоваться как в квартирах, так и в подъезде, что ставит под сомнение главную версию обрушения многоквартирного дома.