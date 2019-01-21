Жертв холокоста вспоминают в России

https://news.ru/storage/news/b5a10024f460991da7cd30afc7fb8655/5c47ec4c-27a9-4889-99dc-29d9fd513027_850.jpg CC BY-SA 1.0/wikipedia.org

Неделя памяти, посвящённая 74-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим, где нацисты убили около 2 млн человек, пройдёт в России 21—28 января. В рамках акции в разных регионах страны пройдут мемориальные и образовательные мероприятия, посвящённые одному из самых крупных преступлений в истории человечества.

«Неделя памяти — 2019 официально начнётся с открытия уникальной мультимедийной выставки „Спасители“ в Музее Москвы: впервые будет рассказано обо всех 206 российских Праведниках народов мира — людях разных национальностей, которые, рискуя жизнью, укрывали евреев на оккупированных территориях», — цитирует ТАСС сообщение Российского еврейского конгресса, ставшего одним из организаторов акции.

Также в рамках Недели памяти пройдут образовательные мероприятия для школьников. В синагоге на Поклонной горе покажут спектакль-урок «Право на жизнь» о педагоге и враче Януше Корчаке из Польши — основателе «Дома сирот», погибшем в концлагере Треблинка вместе с 200 воспитанниками.

Музей Победы подготовил программу «Военный репортаж. Путешествие в прошлое», в рамках которой школьники смогут совершить виртуальное путешествие по истории войны. Мемориальные акции также состоятся в Ижевске, Мурманске, Самаре, Туле, Челябинске и других городах.

Центральным событием Недели памяти станет мемориальный вечер «Хранитель памяти», который состоится 28 января в театре «Геликон-опера». Там впервые пройдёт церемония вручения одноимённой премии выдающимся людям, которые внесли существенный вклад в сохранение памяти о холокосте.

Международный день памяти жертв холокоста ежегодно отмечается 27 января. Термин «холокост» (от древнегреческого holocaustosis — «уничтожение огнём») применительно к уничтожению нацистами около 6 млн евреев получил распространение в 1950-х годах благодаря книгам писателя и бывшего узника Освенцима Эли Визеля.

Как писал News.ru, рекордное количество людей посетило в 2018 году польский музей Аушвиц-Биркенау, расположенный на территории бывших немецких концлагерей в городе Освенцим. В основном это поляки, американцы и жители стран Европы. Россияне приезжают сюда крайне редко.