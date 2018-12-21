Север Санкт-Петербурга остался без роддома

https://news.ru/storage/news/06408a3e8e3ae3c662685d1d455ee10e/40197ab3-2bde-4ec9-9257-0ad390c9a434_850.jpg Сергей Венявский/РИА Новости

Власти уже несколько лет не могут найти инвестора

Жительницы Санкт-Петербурга требуют построить на севере города новый родильный дом. Более пяти лет назад роддом, который обслуживал северные районы, закрыли на реконструкцию. На его месте планировалось построить новое учреждение, однако проект до сих пор находится на уровне сметы.

Родильный дом №17 на улице Вавиловых был построен в 70-е годы прошлого века. Неудивительно, что к 2012 году здание обветшало, крыша начала протекать. Власти города приняли решение переоборудовать родильный дом под перинатальный центр. Медицинское учреждение закрыли. Однако оказалось, что теперь роженицам Калининского, Выборгского, Красногвардейского и Приморского районов сложно найти место для разрешения от бремени.

«Раньше из роддома на улице Вавиловых выписывалось по восемь мам в день. Теперь их распределяют по другим роддомам», — рассказала News.ru активистка инициативной группы «Нам нужен роддом» врач Марианна Бакан.

По её словам, предполагалось, что местные жительницы будут посещать перинатальные центры. Однако эти центры предназначены для «сложных» рожениц, например, с почечной недостаточностью или с неврологическими проблемами. Каждая пациентка лежит в учреждении долго, проходимости там нет.

«Есть учреждения, например центр "Алмазово", куда можно лечь либо с сердечно-сосудистыми заболеваниями, либо на коммерческой основе. В зоне, где проживает более двух миллионов человек, нет обычного бесплатного роддома», — возмущается депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

Если у женщины начинаются роды, её везут в ближайший роддом. Однако ехать до него довольно долго. Да и по прибытии на место зачастую оказывается, что свободных постелей в палате нет. Мамочки вынуждены часами стоять в очередях.

«Я вынуждена была рожать на платной основе, чтобы гарантированно попасть в палату. Воспользоваться бесплатной услугой я не смогла», — сетует Марианна Бакан.

По её словам, иногда даже заключение контракта не гарантирует роженице места в палате. Можно оплатить услугу и остаться лежать в коридоре. Сергей Булкин/News.ru

Но это ещё полбеды. Другая проблема заключается и в том, что дамы в положении вынуждены регулярно ездить на процедуры, на УЗИ, вставать на наблюдение и, в случае необходимости, ложиться на сохранение.

«Многие жители говорят, что роддом на севере очень нужен», — резюмирует Марианна Бакан.

Чтобы добиться строительства учреждения, местные жительницы вступали в переписку с администрацией, привлекали внимание прессы, организовывали флешмобы, даже устроили молебен вместе с православным батюшкой. На сложную ситуацию обратил внимание депутат Государственной думы Михаил Романов, который привлёк к общению с жителями местный комитет здравоохранения.

«Нам объяснили, что новый роддом планируют делать не полностью государственным, а с участием частных инвесторов. Как только инвесторы найдутся, нас пригласят на встречу», — рассказала Марианна Бакан.

Однако каким образом планируется искать инвесторов — пока непонятно. Особенно если учесть, что за предыдущие пять лет никто проектом не заинтересовался.

Ранее в Санкт-Петербурге уже пытались построить родительное отделение с участием инвесторов. Речь идёт о Гатчинском роддоме. К слову, опыт этот оказался не очень успешным. Инвестор внезапно отказался от проекта, в результате чего срок строительства увеличился на два года, а смета — в два раза.

«Я считаю, что надо строить роддом за бюджетные деньги. Да, нужно изыскать финансирование — может быть, надо роддом на юге закрыть, продать территорию… Этот вопрос требует серьёзного обсуждения», — говорит Михаил Амосов.

По его словам, сроки появления нового родильного дома действительно неизвестны.

Как добиться начала строительства, инициативная группа уже не знает. К голодовке беременные активистки пока не готовы.