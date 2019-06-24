https://static.news.ru/photo/db423a04-9659-11e9-8985-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская ищет женщину, передавшую записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.

Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, её ищут. Я посмотрела и фотографии, и отзвонились, и отсмотрели эту фотографию со всеми, кто мог её знать, на сегодняшний день никто не узнал. Я вот смотрю и её не знаю, она ко мне не приходила, — передаёт слова Быковской РИА Новости.

В ходе прямой линии 20 июня Путина спросили, за что ему стыдно. Президент сообщил, что испытывает угрызения совести за утрату записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время одной из его поездок по регионам.

Как ранее писал News.ru, стало известно о судьбе тех, кто потерял записку, о которой глава РФ упомянул в ходе прямой линии.