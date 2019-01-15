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Женщину отчитали за посещение «Почты России» с коляской

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Сотрудница отделения «Почты России» в городе Каменске-Уральском Свердловской области отчитала посетительницу, пришедшую с детской коляской. Работницу уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об инциденте рассказала пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте».

«Я пришла на почту отправлять посылку. Здесь есть пандус для колясок. Зашла на почту с коляской с ребёнком. Работник почты сделала мне замечание, что вход на почту с колясками запрещён. Я спросила, где это написано, она ответила: «А где написано, что разрешено?», — сообщила женщина.

Позже в Управлении федеральной почтовой связи по региону заявили, что «руководство почтамта приносит извинения за некорректное поведение работника», передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства. Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152.


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