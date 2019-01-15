Женщину отчитали за посещение «Почты России» с коляской

https://news.ru/storage/news/5cf93eec2337e99a49e2f9197b1fa44b/48425dbc-4ae3-444d-b7da-3f0340619f48_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Сотрудница отделения «Почты России» в городе Каменске-Уральском Свердловской области отчитала посетительницу, пришедшую с детской коляской. Работницу уже привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об инциденте рассказала пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте».

«Я пришла на почту отправлять посылку. Здесь есть пандус для колясок. Зашла на почту с коляской с ребёнком. Работник почты сделала мне замечание, что вход на почту с колясками запрещён. Я спросила, где это написано, она ответила: «А где написано, что разрешено?», — сообщила женщина.

Позже в Управлении федеральной почтовой связи по региону заявили, что «руководство почтамта приносит извинения за некорректное поведение работника», передаёт URA.RU.

Ранее News.ru писал, что отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства. Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152.