Женщину отчитали за посещение «Почты России» с коляской

Сотрудница отделения «Почты России» в городе Каменске-Уральском Свердловской области отчитала посетительницу, пришедшую с детской коляской. Работницу уже привлекли к дисциплинарной ответственности.
Об инциденте рассказала пострадавшая на своей странице во «ВКонтакте».
«Я пришла на почту отправлять посылку. Здесь есть пандус для колясок. Зашла на почту с коляской с ребёнком. Работник почты сделала мне замечание, что вход на почту с колясками запрещён. Я спросила, где это написано, она ответила: «А где написано, что разрешено?», — сообщила женщина.
Позже в Управлении федеральной почтовой связи по региону заявили, что «руководство почтамта приносит извинения за некорректное поведение работника», передаёт URA.RU.
Ранее News.ru писал, что отделения «Почты России» в Мурманске начали торговлю пивом ради увеличения прибыли. Продажа спиртного ведётся с соблюдением законодательства. Алкогольную продукцию заметили в 42 офисах региона из 152.