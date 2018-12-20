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Женщина отказалась «чпокнуть» пенсионера и получила взыскание

Скриншот kprf_omsk_okt/vk.com

общество [ версия для печати ]

Скандал в правительстве Камчатского края, сотрудницы которого хотели «чпокнуть» дротиком пенсионера, получил продолжение. Внутренняя комиссия по этике после увольнения первой участницы инцидента сочла слишком ценным сотрудником вторую и вынесла ей дисциплинарное взыскание.

При этом в госучреждении старательно подчёркивают, что женщины не являются чиновницами, так как не находятся в статусе госслужащих. Обе на момент появления в Интернете резонансного видеоролика работали на контрактной основе.

«В ходе длительного рассмотрения вопроса комиссия решила ограничиться дисциплинарным взысканием в виде замечания», — цитирует URA.RU директора краевого госучреждения «Центр финансового обеспечения» Валентину Дубровскую.

При этом она отметила, что настаивала на увольнении второй сотрудницы.

Инцидент произошёл 19 ноября в центре Петропавловска-Камчатского. К зданию правительства пришёл пожилой мужчина с обрезом ружья и шестью патронами. Как ранее сообщал News.ru, попытки пенсионера проникнуть в здание женщины снимали из окна кабинета. Одна из них за кадром сказала фразу, которая буквально «взорвала» Интернет: «Это только дротиком, как животное, чпок… Чтобы он отрубился».

Предложение, впрочем, не было поддержано её коллегой.

Пенсионера задержали бойцы Росгвардии. Краевое управление МВД возбудило в отношении него два уголовных дела — за незаконное ношение и переделку огнестрельного оружия. С одной из сотрудниц впоследствии договор был расторгнут.


#чиновники #Петропавловск-Камчатский #камчатскийкрай
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