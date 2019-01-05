Жена Марлена Хуциева умерла в реанимации

Супруга 93-летнего Марлена Хуциева скончалась в реанимации. Состояние режиссёра врачи оценивают как удовлетворительное.
По словам представителя Союза кинематографистов РФ, Хуциев чувствует себя лучше.
«Мы постоянно на связи с больницей», — подчеркнули в организации.
Выписать режиссёра планируется после 9−10 января после осмотра у главного врача, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Хуциева доставили в московскую больницу вместе с супругой Ириной Соловьёвой.
Хуциев снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и другие.