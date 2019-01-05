Жена Марлена Хуциева умерла в реанимации

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Марлен Хуциев

Супруга 93-летнего Марлена Хуциева скончалась в реанимации. Состояние режиссёра врачи оценивают как удовлетворительное.

По словам представителя Союза кинематографистов РФ, Хуциев чувствует себя лучше.

«Мы постоянно на связи с больницей», — подчеркнули в организации.

Выписать режиссёра планируется после 9−10 января после осмотра у главного врача, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Хуциева доставили в московскую больницу вместе с супругой Ириной Соловьёвой.

Хуциев снял такие популярные фильмы, как «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь» и другие.