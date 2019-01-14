«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве

https://news.ru/storage/news/964ac618ca299cda6d3df3556a332567/0645b233-0ab7-4eef-a4d1-cedd4486f119_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о потенциально опасной погоде из-за гололедицы.

«Жёлтый» уровень опасности будет действовать в течение 12 часов с 9:00 по мск.

14 января, по данным синоптиков, температура может опуститься до минус 3 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами возможна метель с порывами ветра до 15 м/с.

Снегопады и потепление продолжатся и 15 января. Днём воздух может прогреться до 0 градусов.

Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.