USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,294 $   Brent59.55 $ Bitcoin3,546.65 $
МОСКВА-2°C15:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

«Жёлтый» уровень опасности объявлен в Москве

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Гидрометцентр России предупредил жителей столицы о потенциально опасной погоде из-за гололедицы.

«Жёлтый» уровень опасности будет действовать в течение 12 часов с 9:00 по мск.

14 января, по данным синоптиков, температура может опуститься до минус 3 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Местами возможна метель с порывами ветра до 15 м/с.

Снегопады и потепление продолжатся и 15 января. Днём воздух может прогреться до 0 градусов.

Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.


#москва #погода
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
спорт
Защищавший Логинова норвежец набросился на РУСАДА

читайте также
общество 17:00, 13 января 2019
Гололедица и метель ожидаются в Москве 14 января
происшествия 13:54, 12 января 2019
Десятки машин столкнулись под Ростовом из-за гололёда
общество 09:05, 5 января 2019
Снег и гололедица ожидаются в Москве
Лента новостей
технологии 15:31
Смартфон Nokia c пентакамерой могут представить в феврале
технологии 15:30
«Революционный» мессенджер Veon прекратит работу
политика 15:30
Путин встретится с президентом Зимбабве
экономика 15:28
МИД ФРГ заявил о разных с США взглядах на «Северный поток-2»
спорт 15:24
Хромающий Маррей проиграл на старте Australian Open
Другие новости
общество 15:18
Москва стала лидером по внутреннему туризму в праздники
общество 15:12
Медведев поручил Мутко заняться ситуацией с газоснабжением
общество 15:02
Электромобили в России могут получить зелёные номера
общество 14:54
Амурская область оплатит лечение заражённых гепатитом С детей
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top