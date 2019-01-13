Москву предупредили о «жёлтом» уровне опасности

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области. В регионе ожидаются сильный снег и метели. Угроза будет сохраняться в первой половине дня 14 января.
По данным синоптиков, ожидается облачная погода, на дорогах гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов.
Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.