Москву предупредили о «жёлтом» уровне опасности

https://news.ru/storage/news/a94fd343d58893abad9b8182ac6171c9/2a2355c3-fea7-484c-a63b-e69dbf5d4afa_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области. В регионе ожидаются сильный снег и метели. Угроза будет сохраняться в первой половине дня 14 января.

По данным синоптиков, ожидается облачная погода, на дорогах гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.