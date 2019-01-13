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Москву предупредили о «жёлтом» уровне опасности

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области. В регионе ожидаются сильный снег и метели. Угроза будет сохраняться в первой половине дня 14 января.

По данным синоптиков, ожидается облачная погода, на дорогах гололедица, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 4 градусов.

Ранее News.ru рассказывал о метелях в Саратове, которые привлекли внимание иностранных журналистов. За тем, как город разрушается из-за льда и снега, следит весь мир.


#москва #снегопад
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