Жаров исключил перспективу изоляции Рунета

Отключение от глобальной сети не грозит российскому сегменту Интернета. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети Интернет сейчас нет», — цитирует Жарова ТАСС.
Таким образом глава Роскомнадзора прокомментировал цели законопроекта об автономном Рунете и якобы имеющихся угрозах российским сетям извне.
По словам Жарова, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам предоставление услуг связи, а также доступ в Интернет были восстановлены в кратчайшее время.
Как писал News.ru, также Жаров заявил, что информация о расходовании 20 млрд рублей на блокировку приложений, в том числе Telegram, не соответствует действительности.
В середине декабря в Госдуму был внесён проект закона об автономной работе российского сегмента Интернета. Его автор, сенатор Андрей Клишас заявил, что законопроект предусматривает создание системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне.