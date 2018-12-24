Жаров исключил перспективу изоляции Рунета

https://news.ru/storage/news/906e42dd2d465a343ff68acfb17d34b1/0a31c6c9-32ab-408b-bf30-a689b9e51e64_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Отключение от глобальной сети не грозит российскому сегменту Интернета. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети Интернет сейчас нет», — цитирует Жарова ТАСС.

Таким образом глава Роскомнадзора прокомментировал цели законопроекта об автономном Рунете и якобы имеющихся угрозах российским сетям извне.

По словам Жарова, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам предоставление услуг связи, а также доступ в Интернет были восстановлены в кратчайшее время.

Как писал News.ru, также Жаров заявил, что информация о расходовании 20 млрд рублей на блокировку приложений, в том числе Telegram, не соответствует действительности.

В середине декабря в Госдуму был внесён проект закона об автономной работе российского сегмента Интернета. Его автор, сенатор Андрей Клишас заявил, что законопроект предусматривает создание системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне.