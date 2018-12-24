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Жаров исключил перспективу изоляции Рунета

Кирилл Зыков/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Отключение от глобальной сети не грозит российскому сегменту Интернета. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

«Перспективы отключения Российской Федерации от глобальной сети Интернет сейчас нет», — цитирует Жарова ТАСС.

Таким образом глава Роскомнадзора прокомментировал цели законопроекта об автономном Рунете и якобы имеющихся угрозах российским сетям извне.

По словам Жарова, государство должно быть готово к тому, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации по природным, антропогенным или техногенным причинам предоставление услуг связи, а также доступ в Интернет были восстановлены в кратчайшее время.

Как писал News.ru, также Жаров заявил, что информация о расходовании 20 млрд рублей на блокировку приложений, в том числе Telegram, не соответствует действительности.

В середине декабря в Госдуму был внесён проект закона об автономной работе российского сегмента Интернета. Его автор, сенатор Андрей Клишас заявил, что законопроект предусматривает создание системы доменных имён для защиты инфраструктуры в случае блокировки извне.


#интернет #роскомнадзор #рунет
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