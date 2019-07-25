https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

В Московский регион 26 июля вернётся летняя погода. Днём температура воздуха прогреется до плюс 28 градусов. При этом на следующей неделе москвичам придётся пережить арктическое вторжение холодных воздушных масс.

По данным Гидрометцентра, в пятницу ожидается солнечная погода без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. В субботу, 27 июля, столбики термометров в столице поднимутся до отметки в плюс 29 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха начнёт резко снижаться, и москвичам вновь придётся помёрзнуть. Вместе с тем синоптики обещают, что это так называемая «ледяная макушка» лета, после которой в столице установится комфортная для августа погода.

Отмечается, что может похолодать на столько, что придётся доставать осенние пальто — днём воздух не будет прогреваться выше 10-13 градусов. В последний раз такая низкая температура в Москве была зафиксирована в середине 1970-х годов, сообщает «Московский комсомолец».

Столицу ждёт ультраполярное вторжение холодных воздушных масс с тыловой части циклона. Сформируется северо-восточный ветер, который откроет железные врата Карского моря, и оттуда к нам устремится очень холодный воздух, — пояснил эксперт центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что погода будет соответствовать норме конца сентября или начала октября.

Ранее News.ru писал о том, что главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова успокоила жителей Московского региона, обеспокоенных возможностью снегопада в предстоящие выходные. Она пояснила, что заток холодного воздуха ожидается только на северо-востоке европейской части России, из-за чего между Новой Землёй и Архангельской областью, а также в Воркуте действительно может выпасть снег. При этом осадки будут непродолжительными и всё быстро растает.