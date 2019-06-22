Столичные синоптики сообщили, что 22 июня столбики термометров поднимутся до 33 градусов.
Согласно прогнозам, днём ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Скорость порывов юго-западного ветра может достигать 12–17 м/с.
Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба, передаёт
Ранее News.ru писал, что очередной температурный рекорд может быть побит в Москве 22 июня. Из-за антициклона столбики термометров покажут до 32 градусов тепла и выше, что является самым высоким значением для этого дня с 1917 года, когда воздух прогрелся до 31,8 градуса.