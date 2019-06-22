Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов. Выяснилось, что лекарства закончились ещё 17 июня и появятся не ранее 26 июня.

Неделя — это критично. Мы предложили заместителю врача купить препарат самостоятельно напрямую у поставщика в Екатеринбурге, но в ответ получили отказ, мол, в этом нет необходимости, — рассказала одна из...