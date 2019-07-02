https://static.news.ru/photo/f5332b72-9ca2-11e9-9ae4-fa163e074e61_1024.jpg Абдулмумин Гаджиев Фото: Абдулмумин Гаджиев/facebook.com

Верховный суд Дагестана рассмотрит апелляционную жалобу на арест сотрудника газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который был задержан по подозрению в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности.

Жалоба поступила в Верховный суд республики. В настоящее время дата заседания не назначена, однако жалоба может быть рассмотрена в течение нескольких дней, — сообщил агентству « Интерфакс-Юг » информированный источник.

Как писал News.ru, Советский суд Махачкалы 18 июня на два месяца арестовал Гаджиева. Сотрудника газеты «Черновик» заподозрили в «финансировании терроризма» и «участии в террористической деятельности».

Профсоюз журналистов заявил, что на закрытом для СМИ заседании по избранию меры пресечения судья не принял во внимание заявления адвокатов о том, что свидетель по делу Кемал Тамбиев давал показания против Абдулмумина Гаджиева под пытками. Происходящее говорит о фабрикации дела, «множатся сообщения о том, что следствие и процесс собираются засекретить».

Три еженедельника в Дагестане — «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» — 21 июня вышли с одинаковой первой полосой: статьёй «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев».