Верховный суд Дагестана рассмотрит апелляционную жалобу на арест сотрудника газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, который был задержан по подозрению в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности.
Жалоба поступила в Верховный суд республики. В настоящее время дата заседания не назначена, однако жалоба может быть рассмотрена в течение нескольких дней, — сообщил агентству «Интерфакс-Юг» информированный источник.
Профсоюз журналистов заявил, что на закрытом для СМИ заседании по избранию меры пресечения судья не принял во внимание заявления адвокатов о том, что свидетель по делу Кемал Тамбиев давал показания против Абдулмумина Гаджиева под пытками. Происходящее говорит о фабрикации дела, «множатся сообщения о том, что следствие и процесс собираются засекретить».