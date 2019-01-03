Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска

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Земляки из Магнитогорска навестили в Москве маму 10-месячного Вани, который был спасён из-под завалов дома, где в канун Нового года прогремел взрыв, рассказал руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве Александр Шепилов.

По его словам, гости принесли ей подарки и выразили слова поддержки.

«С мамой мы сегодня общались, все её мысли о ребенке, и излишнее внимание к бытовым вопросам в такой ситуации неуместно», — отметил он.

Шепилов добавил, что женщине предоставили всё необходимое, подчеркнув, что помощь будет оказываться на протяжении всего её пребывания в столице, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий дал обет, что усыновит мальчика, если он выживет, а его родители нет. По его словам, священнослужители молились за спасение ребёнка, которого нашли под завалами рухнувшего дома.