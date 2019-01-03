USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.10 $ Bitcoin3,870.61 $
МОСКВА-2°C18:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска

vecherka.su

общество [ версия для печати ]

Земляки из Магнитогорска навестили в Москве маму 10-месячного Вани, который был спасён из-под завалов дома, где в канун Нового года прогремел взрыв, рассказал руководитель постоянного представительства Челябинской области при правительстве Александр Шепилов.

По его словам, гости принесли ей подарки и выразили слова поддержки.

«С мамой мы сегодня общались, все её мысли о ребенке, и излишнее внимание к бытовым вопросам в такой ситуации неуместно», — отметил он.

Шепилов добавил, что женщине предоставили всё необходимое, подчеркнув, что помощь будет оказываться на протяжении всего её пребывания в столице, передаёт ТАСС.

Как писал News.ru, ранее епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий дал обет, что усыновит мальчика, если он выживет, а его родители нет. По его словам, священнослужители молились за спасение ребёнка, которого нашли под завалами рухнувшего дома.


#москва #ВЗРЫВ #магнитогорск #обрушение #младенец
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
происшествия 16:44, 3 января 2019
Обнаружили тело ещё одной жертвы взрыва в Магнитогорске
общество 16:21, 3 января 2019
Власти увековечат память погибших в Магнитогорске
общество 15:34, 3 января 2019
Десятки жителей магнитогорского дома получат выплату
Лента новостей
происшествия 18:04
Спасатели ищут животных под завалами в Магнитогорске
общество 18:01
Первым мемом нового года стал лимон
общество 18:01
Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске
в мире 18:00
Бойкот парламенту объявила оппозиция Бангладеш
спорт 18:00
Непряева стала второй на этапе «Тур де Ски»
Другие новости
общество 18:01
Первым мемом нового года стал лимон
общество 18:01
Депутаты перечислят миллион пострадавшим в Магнитогорске
общество 17:59
Депутаты обсудят законопроект о борьбе с фейк-новостями
общество 17:54
Российские военные попробуют поймать барабульку
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top