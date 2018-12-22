Земля достигла точки зимнего солнцестояния

День зимнего солнцестояния наступил 22 декабря. Это начало астрономической зимы, в этот день Земля, двигаясь по орбите, достигает точки зимнего солнцестояния.
Один из самых коротких дней в году продлится всего шесть часов 59 минут, сейчас Северное полушарие планеты максимально отвёрнуто от Солнца. Такой же будет продолжительность дня и 23 декабря, ночи будут длиться по 17 часов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на завлабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Прибавляться по минуте день начнёт с 24 декабря и 25-го числа он составит уже семь часов. К новогодней ночи день увеличится на пять-десять минут.
Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до конца января, с февраля она начнёт повышаться.
Ранее News.ru писал, что потенциально опасной объявлена погода в Москве и области из-за снежных заносов, ожидаемых 22 декабря. Столичный регион ждут снегопады, метели и гололедица.