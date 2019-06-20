https://static.news.ru/photo/2ec4d462-7b60-11e9-807c-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Восстанавливать Донбасс после боевых действий будут украинские олигархи, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, поделиться деньгами согласились Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский.

За каждым из них будет закреплено определённое направление. Ахметов профинансирует развитие медицины и восстановление дорог Донбасса, Пинчук займётся проблемами социальной помощи всем военнослужащим, а Коломойский будет вкладывать «очень большие деньги» в инфраструктуру региона.

Но он об этом ещё не знает, — признался Зеленский, которого цитирует « Гордон ».

Президент Украины подчеркнул, что для олигархов, несмотря на их поддержку, не будет создано никаких преференций. Он также уточнил, что с другими представителями крупного бизнеса пока не встречался, так как те «где-то прячутся». Однако, заверил Владимир Зеленский, в ближайшее время такие консультации состоятся.

Ранее News.ru писал, что стоимость программ по восстановлению Донбасса украинские экономисты оценили в 300 млрд гривен ($11,4 млрд). Глава государства призвал представителей бизнеса присоединяться в качестве инвесторов и благотворителей.