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Зэков накормят салатами и покажут фильмы в Новый год

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Федеральная служба исполнения наказаний рассказала, как встретят Новый год осуждённые к лишению свободы. В колониях будет больше развлекательных мероприятий, в праздничные дни изменится и меню.

Так, в исправительных учреждениях будут проводиться показы национальных костюмов периода XV–XIX веков, сшитых осужденными, конкурсы кулинарного мастерства, вокальные конкурсы, сообщают в пресс-бюро ФСИН.

Новогодний стол для заключенных в колониях будет особым: винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки мясные и рыбные, пельмени, рулеты из мяса и овощей.

Ранее адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как заключённые будут встречать Новый год в СИЗО. Новогодний режим допускает более поздний отбой — в час ночи, писал News.ru.


#фсин #колонии #новыйгод
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