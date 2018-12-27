Зэков накормят салатами и покажут фильмы в Новый год

https://news.ru/storage/news/daf140f24814c03c8970c6c4582d814a/38f525f7-14c2-438d-a883-88fb68f9b3af_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Федеральная служба исполнения наказаний рассказала, как встретят Новый год осуждённые к лишению свободы. В колониях будет больше развлекательных мероприятий, в праздничные дни изменится и меню.

Так, в исправительных учреждениях будут проводиться показы национальных костюмов периода XV–XIX веков, сшитых осужденными, конкурсы кулинарного мастерства, вокальные конкурсы, сообщают в пресс-бюро ФСИН.

Новогодний стол для заключенных в колониях будет особым: винегрет, икра из овощей, соте из курицы, чахохбили, котлеты, биточки мясные и рыбные, пельмени, рулеты из мяса и овощей.

Ранее адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал о том, как заключённые будут встречать Новый год в СИЗО. Новогодний режим допускает более поздний отбой — в час ночи, писал News.ru.