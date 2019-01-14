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Зэк обманул пенсионеров на сотни тысяч рублей

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Заключённому одной из сургутских колоний удалось путём обмана получить от удмуртских пенсионеров около полумиллиона рублей. Мошенник приговорён к новому сроку.

Согласно материалам уголовного дела, осуждённый звонил проживающим в городе Воткинске пожилым людям и выдавал себя за их родственника. Он сообщал пенсионерам, что якобы задержан полицией за совершение ДТП или нанесение побоев и просил помочь деньгами для компенсации вреда.

По просьбе мошенника пожилые люди переводили ему средства на номера мобильных телефонов, банковские карты, QIWI-кошельки или же передавали через водителя такси, который об обмане не догадывался. В общей сложности от действий злоумышленника пострадали 10 человек.

Воткинский районный суд Удмуртии приговорил его к 4 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Ранее он уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений, передаёт «Реальное время».

Ранее News.ru сообщил о том, что с 1 января надбавка для пенсионеров, чей возраст превышает 80 лет, выросла на 400 рублей. Теперь эта сумма составляет 5334 рубля. В ПФР уточнили, что деньги полагаются только тем, кто получает страховую пенсию по старости.


#мошенничество #Удмуртия #заключенный
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