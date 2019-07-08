https://static.news.ru/photo/71b140be-a1ab-11e9-8340-fa163e074e61_1024.jpg Ирада Зейналова Фото: АГН «Москва»

Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.

Сделал он — а стыдно нам. Страну опозорил он — а обсуждаем мы, — написала Зейналова на своей странице в Facebook.

Телеведущая подчеркнула, что готова в реальности «набить ему морду» за оскорбление народа. Она также негативно оценила реакцию генерального директора телеканала «Рустави 2» Ники Гварамии, назвав его «позорником».

Неужели не придумал менее позорного для своей страны способа бороться с собственным ощущением ничтожества? — задаётся вопросом Зейналова.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заказчика оскорблений Путина на грузинском ТВ. По её мнению, нецензурные выражения ведущего грузинского оппозиционного телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии связаны с началом предвыборной кампании экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Дипломат отметила, что заложниками бездельников от политики стали великий народ, великие традиции и великая культура, писал News.ru.