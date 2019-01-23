Здоровью спасённых в Чёрном море моряков ничто не угрожает

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Моряки, спасённые после пожара на судах «Канди» и «Маэстро», находятся сейчас в Керченской городской больнице. Ухудшений нет.

По словам руководителя крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергея Олефиренко, поводов для беспокойства за их здоровье пока нет.

«Их состояние средней степени тяжести. Ухудшений нет. Опасений за их жизнь нет», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что сжиженный газ на танкерах «Канди» и «Маэстро» продолжает гореть. Оба судна с креном и находятся на плаву.