Здоровью спасённых в Чёрном море моряков ничто не угрожает

Моряки, спасённые после пожара на судах «Канди» и «Маэстро», находятся сейчас в Керченской городской больнице. Ухудшений нет.
По словам руководителя крымского центра медицины катастроф и скорой помощи Сергея Олефиренко, поводов для беспокойства за их здоровье пока нет.
«Их состояние средней степени тяжести. Ухудшений нет. Опасений за их жизнь нет», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что сжиженный газ на танкерах «Канди» и «Маэстро» продолжает гореть. Оба судна с креном и находятся на плаву.