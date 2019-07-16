https://static.news.ru/photo/ed3c71e2-a866-11e9-b214-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 25.mchs.gov.ru

Здание музея Великой Отечественной войны, закрытое в течение двух лет, обрушилось в приморском селе Чернышёвка.

Пострадавших в результате инцидента нет. Экспонатам ущерб не причинён, поскольку ранее одна их часть была передана местной школе, а другая – Анучинскому музею.

Здание, в котором помимо музея, в течение 40 лет располагался филиал Арсеньевского профтехучилища, является краевой собственностью. Последнее время оно не эксплуатировалось и разрушилось под действием погодных условий, рассказала РИА Новости глава администрации населенного пункта Елена Марчук.

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