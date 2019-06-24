Вопрос о регистрации инициативной группы, предложившей референдум о возведении храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, решится в горизбиркоме во вторник, 25 июня. Рабочая группа избирательной комиссии рекомендовала отказать в регистрации инициаторов голосования. Об этом заявил глава избиркома города Илья Захаров.
Рабочая группа уже была в пятницу, 21 июня, и рекомендовала комиссии отказать в регистрации инициативной группы, потому что есть ряд несоответствий закону. На рабочей группе представители инициативной группы вели себя достойно, не скандалили, – цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что заседание избиркома, на котором решится вопрос о регистрации инициативной группы, начнётся в 13:00 по московскому времени.
Как писал News.ru, рабочая группа городской думы Екатеринбурга утвердит список мест для возможного строительства храма на заседании 26 июня. Мэрия рассматривает четыре возможные площадки, которые были отобраны в соответствии с рекомендациями архитекторов.