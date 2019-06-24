https://static.news.ru/photo/720a4a2c-970d-11e9-b3f6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/te_ekb

Вопрос о регистрации инициативной группы, предложившей референдум о возведении храма Святой Екатерины в Екатеринбурге, решится в горизбиркоме во вторник, 25 июня. Рабочая группа избирательной комиссии рекомендовала отказать в регистрации инициаторов голосования. Об этом заявил глава избиркома города Илья Захаров.

Рабочая группа уже была в пятницу, 21 июня, и рекомендовала комиссии отказать в регистрации инициативной группы, потому что есть ряд несоответствий закону. На рабочей группе представители инициативной группы вели себя достойно, не скандалили, – цитирует его РИА Новости .

Он отметил, что заседание избиркома, на котором решится вопрос о регистрации инициативной группы, начнётся в 13:00 по московскому времени.

Как писал News.ru, рабочая группа городской думы Екатеринбурга утвердит список мест для возможного строительства храма на заседании 26 июня. Мэрия рассматривает четыре возможные площадки, которые были отобраны в соответствии с рекомендациями архитекторов.