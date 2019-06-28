https://static.news.ru/photo/3a9f1610-9b4c-11e9-8143-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Николай Полыскалов-Шинкаренко/ТАСС

Специалисты службы потребительского рынка Иркутской области, прокуратуры и УФАС региона проверили более 30 торговых точек в зоне подтопления на предмет незаконного повышения цен на воду и продовольствие. Необоснованно высоких цен не было выявлено нигде.

Более 30 торговых объектов проверено в Тулунском и Нижнеудинском районах, фактов завышения цен не выявлено, — сообщили в областной администрации.

Проверки будут продолжаться и дальше, с предпринимателями проведены беседы. Кроме того, в регионе идёт закупка продуктов и питьевой воды для нужд пострадавших, поступает гуманитарная помощь.

Как писал News.ru, власти Иркутской области назвали недопустимым повышение цен на питьевую воду и продукты питания на территориях, пострадавших от наводнения. Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов призвал правоохранительные органы разобраться с выявленными случаями и оперативно принять меры. Кроме того, он поручил уточнить запас оставшихся продуктов питания и определить дополнительную потребность в них.