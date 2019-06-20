Территорию возле станции московского метро «Коммунарка» благоустроили. В рамках работ была расширена проезжая часть, чтобы создать две полосы шириной по 3,5 метра. Это позволит запустить по маршруту автобусы.
Помимо этого, специалисты обустроили около 11 тысяч кв. м газона и установили более 30 фонарей с энергоэффективными лампами.
В департаменте капремонта отметили, что до благоустройства улица Фитарёвская, которая ведёт к станции, плохо освещалась, покрытие проезжей части было сильно изношено, а тротуары практически отсутствовали, передаёт
Станция метро «Коммунарка» открылась для пассажиров 20 июня. В её отделке использован мрамор и гранит, а ключевым декоративным элементом является светильник-решётка в центральном пролёте, сообщает «
Ранее News.ru писал, что новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве. На нём расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».