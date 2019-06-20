https://static.news.ru/photo/2fcb9e34-93ea-11e9-87e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Территорию возле станции московского метро «Коммунарка» благоустроили. В рамках работ была расширена проезжая часть, чтобы создать две полосы шириной по 3,5 метра. Это позволит запустить по маршруту автобусы.

Помимо этого, специалисты обустроили около 11 тысяч кв. м газона и установили более 30 фонарей с энергоэффективными лампами.

В департаменте капремонта отметили, что до благоустройства улица Фитарёвская, которая ведёт к станции, плохо освещалась, покрытие проезжей части было сильно изношено, а тротуары практически отсутствовали, передаёт mos.ru .

Станция метро «Коммунарка» открылась для пассажиров 20 июня. В её отделке использован мрамор и гранит, а ключевым декоративным элементом является светильник-решётка в центральном пролёте, сообщает « Москва 24 ».

Ранее News.ru писал, что новый участок Сокольнической линии метро открылся в Москве. На нём расположены четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».