Застройщиков проверят в зависимости от категорий риска

https://news.ru/storage/news/6d89276537587df0df5ff42d3fc99bf4/52fb9611-6517-41ea-84d6-409a225061b7_850.jpg Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Плановые проверки застройщиков заменят плановыми в соответствии с категориями риска, сообщила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По её словам, нововведения связаны с изменениями в законодательстве.

«Теперь, в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства жилья, плановые проверки проводиться не будут, однако заменяются на проверки в соответствии с категориями риск-ориентированного подхода», — пояснила она.

Пятова отметила, что каждому застройщику будет присвоена собственная категория, от которой будет зависеть частота визитов контрольно-надзорных органов.

Исполняющий обязанности председателя добавила, что также появилось дополнительное основание для внеплановой проверки. Она должна быть проведена, если застройщик не опубликовал проектную документацию и итоги инженерных изысканий в ЕИСЖС, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что уголовное дело по статье «Мошенничество» заведено на застройщика московского ЖК Sky House. Лицам, вложившим средства в строительство ЖК Sky House, для признания их потерпевшими необходимо обращаться в Следственное управление УВД по ЦАО московского ГУ МВД.