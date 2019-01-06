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Застройщиков проверят в зависимости от категорий риска

Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Плановые проверки застройщиков заменят плановыми в соответствии с категориями риска, сообщила исполняющий обязанности председателя Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

По её словам, нововведения связаны с изменениями в законодательстве.

«Теперь, в отношении застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства жилья, плановые проверки проводиться не будут, однако заменяются на проверки в соответствии с категориями риск-ориентированного подхода», — пояснила она.

Пятова отметила, что каждому застройщику будет присвоена собственная категория, от которой будет зависеть частота визитов контрольно-надзорных органов.

Исполняющий обязанности председателя добавила, что также появилось дополнительное основание для внеплановой проверки. Она должна быть проведена, если застройщик не опубликовал проектную документацию и итоги инженерных изысканий в ЕИСЖС, передаёт «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что уголовное дело по статье «Мошенничество» заведено на застройщика московского ЖК Sky House. Лицам, вложившим средства в строительство ЖК Sky House, для признания их потерпевшими необходимо обращаться в Следственное управление УВД по ЦАО московского ГУ МВД.


#жилье #недвижимость #проверки #застройщик #Москомстройинвест
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