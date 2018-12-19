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Застройщика ЖК Sky House заподозрили в мошенничестве

Андрей Никеричев /АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Уголовное дело по статье «Мошенничество» заведено на застройщика московского ЖК Sky House. Об этом сообщили в столичном комитете по обеспечению реализации инвестпроектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвесте).

Дело заведено на неустановленных сотрудников ООО «Олтэр», которое является застройщиком жилого дома на ул. Мытной, 40−44, передаёт АГН «Москва».

«По делу подготовлен план расследования, в соответствии с которым необходимо провести большой объем следственных и процессуальных действий, в том числе с участниками долевого строительства», — заявил зампред Москомстройинвеста Александр Гончаров.

Лицам, вложившим средства в строительство ЖК Sky House, для признания их потерпевшими необходимо обращаться в Следственное управление УВД по ЦАО московского ГУ МВД.

Ранее Москомстройинвест обращался в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении этого застройщика.

По словам Гончарова, обязательства перед дольщиками ЖК Sky House не исполнены с 2014 года. Также при анализе отчётности застройщика специалисты комитета выявили нарушение норматива целевого использования взносов.

«Это может свидетельствовать о выводе денежных средств из стройки», — подчеркнул Гончаров.

Также он отметил, что строительство дома почти завершено, но в эксплуатацию объект не введён. Согласно дорожной карте, ввод ЖК Sky House в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года. По строительству этого объекта заключено порядка 400 договоров долевого участия.

Как сообщал News.ru, отставание ввода жилых домов от плана изменит нацпроект «Жильё и городская среда». Минстрой намерен снизить его стартовый показатель до 2024 года, но отстранение застройщиков от прямого доступа к деньгам дольщиков и рост ставок по ипотеке после повышения ключевой ставки ЦБ могут сократить сдачу домов и в последующем.


#москва #мошенничество #застройщик
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